TS – Inter-Perisic, nuova chance? La svolta in versione Eto’o: Conte come Mourinho

Ivan Perisic come Samuel Eto’o. E’ il paragone tracciato stamani da Tuttosport. Il croato, reduce dal prestito con il Bayern Monaco, è stato utilizzato da Conte nelle prime uscite stagionali nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia.

Il ruolo che Antonio Conte ha pensato per Perisic assomiglia tanto a quello che Mourinho ricucì ad Eto’o nella stagione del Triplete. Le risposte ricevute fin qui sono positive: il croato ha mostrato buona attitudine e certamente le doti fisiche non gli mancano.

Dal mercato non arrivano importanti novità. Il Lipsia è sulle sue tracce ma offerte concrete sulla scrivania della dirigenza nerazzurra non sono arrivate. Per questo Perisic è destinato a rimanere da Conte. In una nuova veste, sulle orme di un grande campione del passato.

