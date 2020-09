SM – Da Handanovic alla LuLa, ecco l’11 di Conte: c’è Vidal, fuori Eriksen. E Sensi…

In attesa dell’annuncio ufficiale di Vidal, Conte può finalmente ridisegnare la sua Inter 2020/2021. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il centrocampista cileno sarà il perno della mediana nerazzurra.

Al suo fianco Barella e Sensi, in posizione di regista come ai tempi del Sassuolo: esclusi dall’undici titolare Brozovic ed Eriksen. In difesa c’è Kolarov, alternato a Bastoni, in compagnia di D’Ambrosio e De Vrij. Hakimi e Young sulle fasce, LuLa intoccabile lì davanti.

L’11 TITOLARE SECONDO SPORTMEDIASET:

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro

