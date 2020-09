CdS – Chelsea-Liverpool l’occasione per vedere all’opera Kanté? Conte ci spera ancora

Chelsea-Liverpool ha visto i Blues cadere tra le mura amiche di Stamford Bridge sotto i colpi dei campioni d’Inghilterra, ma non solo. In campo, nonostante le voci che lo danno come esubero, c’era anche N’Golo Kanté, sogno di mercato di Antonio Conte; secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro non ha abbandonato l’idea di poterlo riavere con sé.

La trattativa, comunque, è quasi irrealizzabile. In primis perché la richiesta dei londinesi è di 50 milioni di bonus, cifra che al momento in casa Inter non è possibile investire su un unico giocatore: solo grazie ad una cessione (Brozovic o Eriksen gli indiziati, oltre ad un possibile interessamento del PSG per Skriniar ed alla telenovela per Lautaro) si potrebbe tentare l’assalto. Inoltre, Kanté potrebbe essere considerato in uscita, ma è solo l’ultimo nella lista degli esuberi di Lampard.

