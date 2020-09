Social – Ultime ore prima dell’ufficialità, ma Vidal su Instagram è già nerazzurro

In attesa dell’ufficialità che lo legherà all’Inter di Antonio Conte, Arturo Vidal fa i preparativi per la prossima stagione. Dopo aver effettuato le visite mediche di rito in mattinata, infatti, il cileno ha postato nelle proprie Instagram Stories un’illustrazione con la maglia nerazzurra, ratificando di fatto il suo passaggio in maglia Inter.

Mancano, dunque, gli ultimi dettagli; poi, Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter.

