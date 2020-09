L’Unione Sarda – È il giorno di Godin al Cagliari: visite mediche e firma nel pomeriggio

Non è solo il Vidal-Day, ma anche il Godin-Day, questa volta per il Cagliari. Il difensore centrale ex Atletico Madrid, infatti, secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, oggi effettuerà a Roma le visite mediche con gli isolani e poi tornerà a Milano per firmare il contratto che lo legherà alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

In serata o al massimo nella giornata di domani, Diego Godin dovrebbe essere annunciato come acquisto di punta del Cagliari di Giulini, il quale non avrebbe perso le speranze per riportare Radja Nainggolan in Sardegna per il secondo anno consecutivo.

