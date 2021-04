Inter Primavera – Stankovic e Vezzoni salvano Madonna: è 1-1 contro il Genoa

Il portiere nerazzurro para un rigore

Dopo la vittoria dello scorso weekend sul campo dell'Ascoli l'Inter Primavera è ospite del Genoa per trovare finalmente continuità, che però non arriva. L'inizio della squadra nerazzurra infatti è shock: dopo soli 5' i padroni di casa passa in vantaggio Della Pietra, dopo un possibile fallo a metà campo a favore dei nerazzurri. Per il direttore di gara l'irregolarità non c'è, Kallon lancia in profondità il compagno di squadra ed è 1-0.