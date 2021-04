Napoli-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni: sciolti i dubbi sulle fasce

Gattuso pronto a lanciare l'ex di giornata, Politano

A poco più di 12 ore dal posticipo del Maradona, Gennaro Gattuso ed Antonio Conte sembrano aver risolto i rispettivi dubbi di formazione. Il tecnico dei partenopei dovrà fare i conti con due assenze importanti: quella del portiere Ospina, infortunato, e quella di Lozano, squalificato. Se in porta il sostituto certo sarà Alex Meret, per la fascia destra orfana del messicano c'era qualche dubbio in più. Alla fine dovrebbe spuntarla proprio l'ex nerazzurro Matteo Politano, che con Zielinski ed Insigne completerà il tridente alle spalle di Osimhen. Per Conte, invece, il ballottaggio sugli esterni è risolto: A rimanere 'tagliato fuori' sarà Young, con Hakimi che giocherà sulla destra e Darmian sulla sinistra.