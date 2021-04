Perisic recuperato, Vidal e Kolarov ancora no. Niente Napoli, ecco quando torneranno

Il punto sugli infortunati di casa Inter

L'Inter prosegue a gonfie vele la sua marcia verso lo Scudetto. Dopo ben 11 vittorie consecutive, questa sera allo stadio Diego Armando Maradona sarà il Napoli a provare a mettersi tra i nerazzurri ed i tre punti. Qualche defezione in entrambe le squadre, che però, tutto sommato, potranno contare su gran parte dei titolarissimi. Per Rino Gattuso saranno out Ospina e Ghoulam infortunati, oltre allo squalificato Lozano. Per i nerazzurri, invece, recuperati Nicolò Barella (squalificato contro il Cagliari) ed Ivan Perisic, che ha finalmente smaltito il problema muscolare di cui soffriva ormai da una ventina di giorni.