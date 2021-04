Pochettino spegne le voci di mercato: “Florenzi per me è importante e me lo tengo stretto”

Il tecnico del PSG getta acqua sul fuoco sul tema del mercato

Tra i tanti nomi di mercato circolati negli ultimi giorni in casa Inter, la vera novità è rappresentata dall'accostamento ad Alessandro Florenzi. Il centrocampista ex Roma è attualmente in prestito al Paris Saint-Germain, che stando alle voci provenienti dalla Francia non avrebbe interesse a riscattarne il cartellino dal club giallorosso. Da qui l'interesse dei nerazzurri, che in Antonio Conte hanno un uomo che lo apprezza molto e lo ha già allenato in nazionale.