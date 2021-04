GdS – Un jolly per Conte: l’Inter torna a fare sul serio per Florenzi

L'esterno del Psg potrebbe essere ideale per il sistema di gioco nerazzurro

In attesa che l' Inter possa chiudere il prima possibile la pratica scudetto, ecco che negli ultimi giorni si è tornato a parlare prepotentemente di calciomercato con diversi nomi accostati al club nerazzurro. Tra questi, sicuramente acquista parecchia credibilità il ritorno di fiamma paventato questa mattina da La Gazzetta dello Sport nei confronti di Alessandro Florenzi, calciatore ancora di proprietà della Roma e in prestito al Paris Saint Germain.

Il club parigino avrebbe nei suoi confronti un diritto di riscatto fissato a nove milioni di euro, ma difficilmente sembra intenzionato a volerlo esercitare nonostante l'ottima annata giocata dall'esterno. In tal senso, Antonio Conte sarebbe felicissimo di abbracciare uno degli uomini più importanti avuti nella sua esperienza come ct della Nazionale Italiana. Il tecnico leccese, in riferimento al calciatore, un giorno disse: "Per me è un intermedio di centrocampo nel 3-5-2". Insomma, qualora dovesse riabbracciarlo, si ritroverebbe un jolly da poter utilizzare almeno in tre ruoli: mezzala, esterno di destra e di sinistra.