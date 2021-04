Mercato – Inter, il legame con con Conte ma non solo: anche Marotta spinge per Florenzi

Il dirigente varesino insiste nell'idea di voler ampliare l'anima azzurra del gruppo interista

Sembrava quasi inevitabile che l' Inter prima o poi dovesse tornare a fare sul serio sul mercato per Alessandro Florenzi. Dopo i primi tentativi durante l'era Luciano Spalletti e qualche timido approccio anche con lo sbarco di Antonio Conte sulla panchina, il club nerazzurro sembra finalmente essere disposto a sferrare l'assalto decisivo all'esterno adesso in prestito al Paris Saint Germain. Il suo cartellino è però ancora di proprietà della Roma, club con il quale è legato da un contratto in scadenza nel 2023.

Se della grande disponibilità tattica che lo rende un jolly ideale per il 3-5-2 di Conte capace di ricoprire almeno tre diversi ruoli ne abbiamo già parlato in questo focus, va evidenziata la stima speciale che l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, nutre nei confronti del calciatori. Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, Florenzi era stato nei pensieri del dirigente varesino già ai tempi della Juventus, ma soprattutto adesso l'idea di voler ampliare ulteriormente l'anima azzurra dell'Inter potrebbe dare quella spinta decisiva per portare a termine un inseguimento che dura ormai da diverse stagioni.