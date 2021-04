GdS – Inter, riecco Emerson Palmieri: vuole scappare dal Chelsea

L'esterno italo-brasiliano è sempre stato un pallino di Antonio Conte

Non solo Alessandro Florenzi il nome sull'elenco di mercato che l'Inter sta stilando in virtù della prossima estate. A sinistra, infatti, resta sempre utile quello di Emerson Palmieri, altro calciatore che sempre è stato nei pensieri di Antonio Conte e per il quale il club la scorsa estate ha dovuto tirarsi indietro per una questione meramente economica. Secondo La Gazzetta dello Sport, entrando nell'ultimo anno di contratto che lo lega al Chelsea l'esterno mancino dovrebbe finalmente poter essere ceduto a cifre nettamente inferiori rispetto agli oltre 20 milioni di euro chiesti in passato.