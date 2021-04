Napoli-Inter, le probabili formazioni: torna Barella, Conte ha un solo dubbio

Le ultimissime per quanto riguarda le possibili scelte dei due allenatori

Anti-vigilia per l'Inter di Antonio Conte che domenica sera se la dovrà vedere contro il Napoli nel posticipo delle 20.45. La formazione nerazzurra è alla ricerca della dodicesima vittoria consecutiva nel girone di ritorno contro una squadra che sta vivendo un buon momento di forma sul piano del gioco. A 13 punti di distanza dall'obiettivo aritmetico, con otto partite ancora da disputare per la fine del campionato, ovviamente gli uomini di Conte andranno al Diego Armando Maradona cercando di allungare la propria striscia positiva. Per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli-Inter, invece, ecco che Conte ritrova Barella a centrocampo e si trascina dietro il solo ballottaggio tra Darmian ed Ashley Young a sinistra, con l'inglese leggermente favorito. Queste le ultime secondo La Gazzetta dello Sport: