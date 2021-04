GdS – L’importanza di avere Lele Oriali: si avvicina l’ottavo scudetto all’Inter

La figura dell'ex calciatore nerazzurra è fondamentale per la serenità dell'ambiente

Chi questo scudetto se lo sta meritando lavorando quotidianamente dietro le quinte, è senz'altro Lele Oriali. Tornato a lavorare ad Appiano Gentile insieme ad Antonio Conte nell'estate del 2019, dopo aver già vissuto con lui l'esperienza in Nazionale dove tutt'oggi si sdoppia e collabora con Roberto Mancini, rappresenta una figura di riferimento per tutti i tifosi nerazzurri. Ma non solo, perché dentro lo spogliatoio dell'Inter è il filtro del tecnico leccese, raccoglie dubbi e confidenze dei calciatori, cerca di aggiustare l'insorgere di eventuali problemi per assicurare serenità all'ambiente.