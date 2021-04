GdS – Progetto InterNazionale: la società vuole un blocco di italiani in rosa

La società nerazzurra vuole creare un blocco di giocatori di calibro della Nazionale italiana

Da tradizione l'Inter non ha mai avuto molti giocatori italiani di peso in rosa. La società nerazzurra vuole però cambiare politica puntando su un blocco di giocatori della Nazionale italiana. Per l'amministratore delegato Beppe Marotta questa è sempre stata una priorità e l'ha dimostrato anche quando era alla Juventus portando in rosa molti giocatori italiani. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Stefano Sensi sono diventati dei punti fermi nella Nazionale del ct Roberto Mancini.