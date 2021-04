Accadde Oggi – 16 aprile 2010: l’Inter schianta la Juve, la decidono Maicon ed Eto’o

È il 16 aprile 2010, e poche settimane dopo l’Inter di Josè Mourinho arricchirà la bacheca con tre trofei uno dietro l’altro, entrando di diritto nel gotha delle migliori squadre di sempre. A San Siro è una serata mite,...

È il 16 aprile 2010, e poche settimane dopo l'Inter di Josè Mourinho arricchirà la bacheca con tre trofei uno dietro l'altro, entrando di diritto nel gotha delle migliori squadre di sempre. A San Siro è una serata mite, primaverile, ma sugli spalti il clima è già infuocato. È la sera del Derby d'Italia, di Inter-Juventus, una partita che non è (e non sarà mai) come tutte le altre. I nerazzurri cercano una vittoria per ritornare in vetta alla classifica aspettando la Roma, la Juve vuole rimanere in scia per un posto in Champions League.