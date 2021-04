Barella torna in campo col Napoli e ora si pensa al rinnovo: i dettagli

La società nerazzurra vuole tenersi stretto il suo centrocampista e per questo si pensa già al rinnovo di contratto

In questa stagione Nicolò Barella ha fatto il tanto atteso salto di qualità ed è diventato un punto fermo dell'Inter di Antonio Conte e della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Il centrocampista sardo è quasi sempre uno dei migliori in campo e il club nerazzurro vuole tenersi stretto il suo gioiello. Dopo la squalifica in campionato contro in Cagliari è pronto a tornare in campo domenica contro il Napoli.