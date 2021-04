Young: “Voglio vincere un trofeo con l’Inter. La mia più grande delusione a 16 anni”

Il giocatore inglese è stato protagonista del format andato in onda su Inter Tv 3,2,1

Mario Falchi

Ashley Young è stato il protagonista del consueto appuntamento di 3,2,1, il format di Inter TV dedicato agli interessi dei giocatori nerazzurri dal punto di vista della musica, delle serie tv e dei film. Il giocatore inglese ha espresso inoltre il desiderio di vincere qualche trofeo con la maglia dell'Inter. In seguito le parole.

LA PROSSIMA SFIDA E LA DELUSIONE - "La prossima sfida è vincere un trofeo con questa fantastica società, naturalmente. La mia sfida più importante è stata a sedici anni quando al mio primo club mi sono ritrovato senza contratto, poi me ne hanno offerto uno part-time e ho potuto continuare ad allenarmi. La delusione provata mi ha dato la spinta per fare meglio e non mi sono fermato".

LA MUSICA - "La musica è una delle cose più importanti, la ascolto tutto il giorno. Tutti i tipi. Chi mette la musica migliore? Ovviamente io. Qualcuno mi ha anche chiesto di tradurre qualche canzone. Chi ha più gusto musicale? Lukaku. Non ricordo il mio primo concerto. Quando sarà possibile mi piacerebbe andare a vedere Drake. I'm on one è la mia canzone del cuore ma quella preferita è "All of me" di John Legend".

SERIE TV - "Guardo qualsiasi serie tv nuovi che mi piaccia, non importa il genere. La prima serie tv scelta è "Power": parla di droghe e locali notturni. Se ho un locale preferito? No, l'Inter è il mio club. La mia seconda scelta è "La casa di carta". Delle persone fanno una rapina in banca, prendono degli ostaggi e poi provano a scappare. Il Professore? De Vrij. Berlino? Skriniar. Denver? Hakimi. Mosca? Barella".

FILM - "Qualsiasi di Denzel Washington. Ho perso il conto di quante volte ho visto "Cool runnings" da bambino e lo guardo anche oggi. Chi con me sul bob? Samir, è bravo con le mani. Brozovic perché è maestro in mezzo al campo e infine Romelu. Se non fossi calciatore in che sport avrei fatto carriera? Non so, forse il tennis. Da bambino il mio sogno era diventare calciatore. Se non fossi io chi vorrei essere? Barack Obama".