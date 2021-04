CIES – L’Inter non la butta in tribuna: primo posto europeo per tempo effettivo

Altra stoccata a chi dipinga l'Inter come una squadra catenacciara

Antonio Conte mette ai suoi piedi l' Europa : in attesa di riuscirci anche in una competizione europea, il tecnico dell' Inter lo fa almeno in quanto a numeri. O, almeno, in quanto a certi numeri. E' di qualche giorno fa il dato secondo cui l'Inter ha la miglior media punti tra tutte le squadre dei principali campionati europei, ma oggi il CIES - noto istituto di statistiche sul calcio - ha sfornato un altro dato che può solamente rendere omaggio al lavoro del tecnico nerazzurro. A parlare, appunto, sono i numeri.

Secondo il dato del CIES, l'Inter è la squadra europea che - nel periodo compreso tra l'1 luglio 2019 e il 3 marzo 2021, data dell'ultimo giorno di rilevazioni - detiene il primo posto in quanto a tempo effettivo di gioco: la percentuale è del 69,3%, sinonimo di una squadra che - spacciata per catenacciara - in verità non butta la palla in tribuna. Anzi, numeri alla mano gioca più di Manchester City (secondo in classifica), Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Barcellona.