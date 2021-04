Appiano Gentile, Perisic si allena col gruppo: differenziato per Vidal e Kolarov

Ancora due giorni di lavoro prima della sfida contro il Napoli

Secondo giorno di lavoro per Antonio Conte ad Appiano Gentile , tra il Cagliari e il Napoli : a disposizione, di giornate, ce ne sono ancora due - domani e dopodomani - e poi sarà tempo di partire alla volta del San Paolo . Intanto, però, il tecnico nerazzurro fa la conta dei calciatori disponibili e degli indisponibili e comincia a valutare le proprie pedine per la sfida di domenica sera contro Gennaro Gattuso : e a fornire le ultime notizie dal centro di allenamento nerazzurro è Gazzetta.it .

Secondo il sito del quotidiano rosa, infatti, la buona notizia del giorno è che Ivan Perisic si sia allenato interamente con il resto del gruppo. Il calciatore sarà quindi presumibilmente a disposizione di Conte per la gara contro il Napoli. Discorso diverso per Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov: il primo ha svolto un lavoro di cyclette e piscina, mentre il secondo si è allenato seguendo un programma differenziato. Ancora quarantott'ore per rastrellare i propri uomini, poi sarà di nuovo battaglia.