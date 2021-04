L’Inter fa sul serio per Muriel, ma l’Atalanta fa la voce grossa

La Dea non fa sconti per i propri gioielli

La pista che porta a Luis Muriel, attaccante colombiano dell'Atalanta, non sarebbe fanta mercato. L'Inter infatti sta cercando rinforzi di qualità per la prossima stagione, per far rifiatare Lukaku e Lautaro senza rischiare di perdere troppi punti per strada, e il numero 9 della Dea sarebbe l'obbiettivo principale designato da Antonio Conte.