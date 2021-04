Verso Napoli-Inter, da Perisic a Vidal: le ultime sulle condizioni degli infortunati

Le ultime sulle condizioni degli infortunati dell'Inter

Gli ultimi indisponibili dell'Inter erano Ivan Perisic, Arturo Vidal ed Aleksandar Kolarov. In conferenza stampa Antonio Conteha parlato anche di loro, affermando come l'unico che tornerà a disposizione sia l'esterno croato. Per gli altri due, invece, ci vorrà ancora del tempo: "Arturo sta lavorando ancora a parte insieme a Kolarov per smaltire questo edema al ginocchio che ha avuto. Ci auguriamo di avere quanto prima almeno Aleksandar, che ha avuto un problema alla schiena", sono state le dichiarazioni del mister a riguardo.