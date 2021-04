GdS – Roma-Dzeko, ipotesi risoluzione del contratto. Occasione mercato per l’Inter

Il centravanti bosniaco è sempre stato un pallino di Antonio Conte per l'attacco

Entrato nel mirino dell'Inter con l'arrivo di Antonio Conte in panchina, Edin Dzeko potrebbe avvicinarsi nuovamente al club nerazzurro la prossima estate. Il centravanti bosniaco, che per poco lo scorso gennaio non veniva scambiato con Alexis Sanchez, potrebbe infatti lasciare la Roma nelle prossime settimane. Sebbene il suo contratto sia in scadenza nel giugno 2022, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport potrebbe decidere di rescindere con un anno di anticipo.