Calcio&Finanza – Attese novità in società: LionRock in uscita, sostituti in USA?

Le ultime sul futuro societario

I nodi da sciogliere dal punto di vista societario sono molti, per tutto ciò che è successo in quest'ultimo anno. Come riporta Calcio&Finanza le trattative per rilevare le quote di maggioranza del club sono tramontate, ma la ricerca di liquidità prosegue. Una delle soluzioni - si legge - riguarda l'uscita di LionRock, società da sempre vicina al gruppo Suning che rilevò nel 2019 le quote di Erick Thohir. Per sostituirla si guarda agli Stati Uniti d'America, dove molti imprenditori guardano con interesse il calcio europeo.