GdS – Napoli-Inter, Perisic c’è. Non convocati Vidal e Kolarov

Domani alle 20:45 il fischio d'inizio

Domani sera alle 20:45 ci sarà l'esordio dell'Inter al Diego Armando Maradona di Napoli. La squadra di Antonio Conte - nel posticipo della 31^ giornata - sarà ospite del club campano in un match molto importante per entrambe le formazioni. I nerazzurri vogliono proseguire la striscia di vittorie consecutive per avvicinarsi ancora di più allo Scudetto, mentre il Napoli è a caccia di tre punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League.