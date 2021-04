Nuovo stadio – Sala: “Dispiaciuto per parole Inter. Chiedo garanzie, sono pronto a discuterne”

Il sindaco di Milano non fa passi indietro e attende che sia il club nerazzurro a fare la prima mossa

Prosegue lo scontro verbale a distanza tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e l' Inter sul tema del nuovo stadio da costruire in zona San Siro. Dopo il botta e risposta di alcune settimane fa, il primo cittadino lombardo è tornato a difendere il proprio operato dicendosi dispiaciuto per quella che era stata la risposta del club nerazzurro , sottolineando al tempo stesso di voler ricevere ulteriori garanzie per andare avanti. Nelle parole riprese da Sportmediaset, il sindaco di Milano non sembra dunque aver fatto alcun passo indietro.

Le dichiarazioni di Sala:"Mi erano dispiaciute le parole del club nerazzurro ma credo che uno non si debba fermare troppo sulle parole. Certamente non è un problema di programma, il tema di San Siro lo discuteremo ed è un già a livello di giunta. Io non posso che ribadire il fatto che sbaglio a chiedere garanzie rispetto all’interlocuzione se si presenta un progetto in cui San Siro è meno della metà dell’investimento? Io penso di no, penso che non sbaglio. Tutti sanno dove sono, sto a Palazzo Marino, sono lì pronto a discuterne” .