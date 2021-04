Chelsea, niente Haaland. Tuchel fa sapere di volere Lukaku: “Lo preferisce per un motivo”

Big Rom nel mirino dei Blues

Dopo il calciomercato estivo scorso passato a spendere e spandere per rinforzare la squadra con giovani già pronti e forti, il Chelsea non sembra avere intenzione di fermarsi. Chiuso il capitolo con Frank Lampard, da quando sulla panchina dei Blues è sbarcato Thomas Tuchel la squadra ha decisamente invertito la rotta. In campionato si ritrova attualmente al 5° posto in classifica, a due punti di distanza dal 3°. In Champions League invece è riuscita ad arrivare fino in semifinale, dove affronterà il Real Madrid di Zidane. Nonostante il finale di stagione possa portare soddisfazioni importanti, la dirigenza del club sta già pensando al mercato in vista della prossima annata.