The Sun – Inter, irrompe la Premier League su Tagliafico: l’Ajax spera nell’asta al rialzo

Il terzino sinistro dell'Ajax potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato

Nicolas Tagliafico ha attirato su di sé gli occhi di tante big. Il terzino sinistro dell'Ajax, protagonista non più tardi di tre giorni fa all'Olimpico contro la Roma in Europa League, è seguito da tempo da diversi club d'Europa, attratti dalle sue qualità. Considerarlo nell'élite degli esterni sinistri del calcio attuale sarebbe azzardato, ma indubbiamente un classe 1992 con buona corsa, qualità ed un costo non considerevole potrebbe essere un'ottima occasione di mercato per tante squadre.