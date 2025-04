De Pieri trascina l’Inter: ancora un suo gol è decisivo

Il settore giovanile dell’Inter è ben nutrito di molti talenti che negli anni scorsi dopo aver giocato in Primavera ora sono passati in prestito in giro per l’Italia e l’Europa. Attualmente però ci sono diverse altre gemme su cui la società nerazzurra vuole puntare molto e alcuni di questi hanno già esordito in prima squadra.

Inzaghi quest’anno ha già dato spazio ad alcuni giovani della Primavera particolarmente meritevoli tra Serie A e coppe varie e uno di questi risponde al nome di Giacomo De Pieri. Il fantasista classe 2006 ha esordito con l’Inter a fine gennaio contro il Monaco nel match del girone unico di Champions League.

Ieri De Pieri si è di nuovo messo in luce con la maglia della Primavera nerazzurra trascinandola alla vittoria con un suo gol dal dischetto che è valso il successo per 1-0 contro i pari età della Cremonese. A 5 giornate dalla fine del campionato l’Inter ora è seconda a -1 dalla Roma che deve però ancora giocare domani.