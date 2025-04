Il Bayern non ingrana: STOP in campionato prima dell’Inter

Non è un momento semplice per il Bayern Monaco che deve fare i conti con molti infortuni, anche se di recente ha recuperato due pezzi grossi, e che è costretto a venire a San Siro e rimontare per non essere eliminato dalla Champions League dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Inter all’andata in Germania.

Il club bavarese nell’ultimo turno di Bundesliga non è inoltre riuscito a prendersi i tre punti. La squadra allenata da Vincent Kompany si è dovuta accontentare infatti di un pareggio per 2-2 contro il Borussia Dortmund nell’ultima partita di campionato prima della super sfida contro l’Inter in Champions League.

Il Klassiker tedesco è una gara che spesso ha visto trionfare il Bayern Monaco ma questa volta il Borussia Dortmund ha saputo tenere testa ai bavaresi, pur essendo in trasferta all’Allianz Arena e non nella loro miglior stagione possibile visto l’8° posto in classifica. La squadra di Kompany rimane comunque prima a +6 sul Leverkusen.