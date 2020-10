Primavera, successo durante la sosta: superato lo Spezia in amichevole. Il report della gara

Il campionato Primavera 1 TIM è fermo per la sosta, ma i giovani ragazzi dell’Inter di Armando Madonna sono scesi comunque in campo in un’amichevole giocata contro lo Spezia. Il sito ufficiale del club nerazzurro riporta il report della gara, evidenziando come la rete che ha sancito lo 0-1 per i meneghini sia stata realizzata da Daniel Tonoli, che ha staccato di testa su calcio d’angolo.

Quello di oggi è stato un test importante per la squadra di Madonna, che martedì 20 ottobre tornerà in campo per la quarta giornata di campionato contro il Genoa. Sino ad ora l’Inter ha raccolto sei punti, con due vittorie ed una sconfitta, e si trova a tre lunghezze dal primo posto occupato da Roma e Sassuolo.

Di seguito la formazione con cui l’Inter è scesa in campo:

1 Magri; 2 Tonoli, 4 Cortinovis, 5 Moretti A., 3 Dimarco; 8 Mirarchi, 6 Sangalli, 7 Wieser; 11 Ballabio; 10 Satriano, 9 Akhalaia