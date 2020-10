Hapal (ct Slovacchia): “Skriniar è un leader. Spero possa sostituire Hamsik nei prossimi anni”

Pavel Hapal, commissario tecnico della Slovacchia, ha parlato dal ritiro della Nazionale di Marek Hamsik e delle doti di Milan Skriniar che in futuro potrebbe sostituirlo come leader. Ecco le sue parole raccolte da TWM: “Hamsik? Penso che sia una grande leggenda, un giocatore che ha sempre fatto del suo meglio per la squadra. Solo la sua presenza è importante. Inoltre. è uno che ha sempre voglia di indossare questi colori. È un esempio per i giocatori più giovani e può portare equilibrio nello spogliatoio. È un giocatore molto importante e di certo non credo che qualcuno si impossesserà presto dello scettro di Marek“.

“Skriniar? Certo, nei prossimi anni ci aspettiamo, ad esempio, che un giocatore come Milan Skriniar, che ha in sé le doti di leadership, possa un giorno sostituirlo. Certamente non adesso“.

