TS – Conte ridisegna l’Inter per il derby: Brozovic favorito su Eriksen

Con l’emergenza Covid-19 ad Appiano Gentile, tamponi da effettuare e un derby da preparare, Antonio Conte ridisegna l’Inter e la formazione in vista del match contro il Milan che, al momento, non dovrebbe subire slittamenti. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri dovranno sicuramente fare a meno di Bastoni, Skriniar, Radu, Nainggolan e Gagliardini, affetti da Covid-19.

Emergenza dichiarata in difesa, con Conte che dovrebbe schierare il terzetto D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov con Darmian come alternativa, anche se con pochissimi allenamenti nelle gambe, e Ranocchia che dovrebbe dare il cambio a De Vrij contro il Genoa, qualora non dovessero tornare Bastoni e Skriniar.

Emergenza anche a centrocampo con Nainggolan e Gagliardini fuori, ma anche Sensi out per squalifica e Vecino per infortunio. Barella e Vidal saranno titolari, mentre Brozovic è favorito su Eriksen che dovrebbe, invece, giocare titolare per la prima gara di Champions League contro il Borussia Monchengladbach.

