Sponsor Inter, nuovo incontro tra Suning e Hisense: avanti la trattativa sulla strategia triennale

Suning Holding Group e Hisense hanno approfondito i discorsi avviati ormai da settimane su potenziali collaborazioni e a partnership che potrebbero riguardare anche l’Inter.

Hisense infatti è uno dei candidati principali a diventare main sponsor del club nerazzurro. Come annunciato dal colosso di Nanchino su Twitter, la scorsa settimana Zhang Jindong ha ospitato il presidente di Hisense, Zhou Houjian, nel campus della sede centrale di Nanchino. Tema centrale dell’incontro la discussione sulla reciproca strategia triennale messa in atto in agosto.

Ecco il tweet:

