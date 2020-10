CM.com – Inter, il retroscena su Brozovic: la verità sui due scambi saltati con Psg e Atletico

Brozovic è stato vicino ancora una volta a lasciare l’Inter nell’ultima finestra di calciomercato. La dirigenza nerazzurra lo avrebbe sacrificato per aggiungere muscoli al centrocampo di Conte. Come riportato da Calciomercato.com infatti non sono mancati sondaggi e tentativi.

Uno è stato fatto con l’Atletico Madrid ma lo scambio con Thomas Partey, finito poi all’Arsenal. L’idea però non è mai decollata perché i Colchoneros non hanno mai voluto negoziare per il centrocampista ghanese: clausola da 50 milioni o nulla.

Un altro tentativo l’Inter lo ha fatto invece in maniera seria il Paris Saint-Germain includendo Leandro Paredes, ma l’Inter non ha visto un vero upgrade in questa operazione e le valutazioni dei due giocatori erano ritenute distanti da entrambe le parti.

