Inter, la probabile formazione contro il Milan: Brozovic torna dal 1′, Barella ancora dietro le punte

Mancano solamente cinque giorni al derby della Madonnina tra Inter e Milan e comprensibilmente, ora dopo ora, la tensione si fa sentire sempre di più. Un appuntamento che ha una valenza storica specifica per entrambe le società, ma che mai come quest’anno può valere tanto anche in ottica classifica visto che i rossoneri guidano a punteggio pieno la classifica a quota 9 punti, mentre la formazione nerazzurra si trova appena dietro a -2.

A causa delle diverse assenze forzate a causa del Covid, le scelte di Antonio Conte in difesa e a centrocampo saranno quasi obbligate. Secondo La Gazzetta dello Sport, resta in piedi il ballottaggio tra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, ma l’impressione è che il croato possa essere rilanciato dal primo minuto per consentire al tecnico leccese di riproporre Nicolò Barella nell’inedito ruolo di trequartista dietro le due punte. Situazione di emergenza anche in difesa dove saranno assenti sia Bastoni che Skriniar, mentre in attacco va verso la conferma la LuLa.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER CONTRO IL MILAN

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Brozovic, Vidal, Perisic; Barella; Lautaro, Lukaku.

