Inter, balzo in avanti nel Ranking UEFA: la seconda fascia è ad un passo

La situazione è decisamente migliorata in casa nerazzurra

Pietro Magnani

Quella con il Barcellona è stata una vittoria importante per l'Inter, non solo per il morale e la stagione in corso ma anche, forse, per la prossima. I nerazzurri infatti hanno fatto, complice anche questo successo, un netto balzo in avanti nel ranking UEFA.

Il conteggio dei punti che stabiliscono il ranking infatti è basato su cicli di 5 anni. Con l'inizio di questa stagione i nerazzurri si sono finalmente liberati della zavorra dell'annata 2017/2018, l'ultima senza competizioni europee. In questo modo, dopo la vittoria con il Barcellona, l'Inter si è guadagnata il tredicesimo posto in classifica. Un bel balzo in avanti, specie se si considera che alla fine dell'anno scorso i nerazzurri avevano chiuso al ventitreesimo posto.

Uno scatto che potrebbe fare la differenza, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, anche nel 2023/2024. Con il tredicesimo posto infatti (che potrebbe ulteriormente migliorare in base ai prossimi risultati), l'Inter avrebbe una serie possibilità di guadagnare almeno la seconda fascia nei sorteggi. E vedendo come è andata quest'anno partendo dalla terza, potrebbe fare tutta la differenza del mondo in ottica passaggio agli ottavi.