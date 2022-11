Il Ranking UEFA sorride all’Inter: possibile il sorpasso sulla Juventus

I nerazzurri stanno scalando le posizioni in classifica e puntano alla seconda fascia

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ottenuta per il secondo anno di fila, è un grande risultato per l'Inter. Dentro e fuori dal campo. Infatti, grazie ai risultati ottenuti fin qui in Europa, i nerazzurri stanno salendo sempre più di posizione nel Ranking UEFA.