Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: scalpita la LuLa, in difesa tornano i titolari

Inter-Real Madrid sarà una partita da dentro o fuori per entrambe. Soprattutto per i nerazzurri, che senza la vittoria sarebbero quasi definitivamente eliminati dai gironi di Champions League. I punti necessari per passare il turno sono 7: in caso di sconfitta, quindi, l’eliminazione sarebbe inevitabile. In caso di pareggio, invece, rimane accesa una piccola speranza, legata però a due vittorie indispensabili nelle ultime gare del girone, contro lo Shakhtar Donetsk e il Borussia Mönchengladbach. Ad ogni modo, in vista della gara di stasera, Antonio Conte studia il miglior 11 di titolari da schierare contro la corazzata di Zidane.

Il lieto ritorno è quello della difesa titolare, quasi mai impiegata dal mister per ragioni di infortuni e indisponibilità. In mezzo confermato Gagliardini, mentre in avanti tutti aggrappati alla LuLa. Ecco le probabili formazioni di Inter-Real Madrid.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar; de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano, Hazard. All. Zidane

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<