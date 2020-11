Inter-Real Madrid, El Mundo terrorizzato da Lukaku: “Come fermare una bestia senza Sergio Ramos?”

Il Real Madrid è una squadra fenomenale, ma anche l’Inter, in Spagna, non è affatto sottovalutata. Mentre molti quotidiani iberici stamattina hanno presentato la sfida con grande carica, qualcuno si è soffermato anche su un’assenza non indifferente nella rosa di Zidane, ovvero quella di Sergio Ramos. Il centrale spagnolo è il capitano del Madrid, nonché il difensore più forte in rosa e il leader indiscusso del gruppo. Tra l’altro, la sua indisponibilità si somma a quella di un altro calciatore straordinario, sia in campo che come leadership: Karim Benzema.

Il quotidiano spagnolo El Mundo, però, si sofferma più sul difensore, interrogandosi sulle possibilità della squadra di fermare Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter che sta frantumando tutti i record in termini di gol. “Una bestia è in libertà: come può il Real Madrid fermare Lukaku senza Sergio Ramos?” è l’interrogativo che si pongono nella capitale iberica.

