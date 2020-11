CdS – Inter-Real Madrid, la probabile formazione schierata da Conte: difesa titolare, torna Lautaro dal 1′

Sarà un’Inter sicuramente molto diversa da quella vista in campo contro il Torino la scorsa domenica. A partire dalla linea dei difensori, dove Antonio Conte non vuole più prendersi rischi e proprio per questo motivo manderà in campo i tre titolarissimi Skriniar, de Vrij e Bastoni. Dovrebbero andare verso la riconferma Gagliardini e Barella alle spalle di Vidal a centrocampo, a fronte delle assenze di Brozovic e Sensi.

Possibile avvicendamento a sinistra dove Perisic è favorito secondo il Corriere dello Sport su Ashley Young, con Darmian a fare da terzo incomodo. Se a destra Hakimi vorrà prendersi una rivincita dopo la brutta prestazione all’Alfredo Di Stefano, in avanti Lukaku ritroverà Lautaro Martinez come compagno di reparto. Solo panchina dunque per Alexis Sanchez che, visto il buon momento di forma, potrebbe rivelarsi una carta determinante a partita in corso.

Questa la probabile formazione dell’Inter contro il Real Madrid:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Perisic; Vidal; Lukaku, Lautaro. All. Conte.

