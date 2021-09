Inter-Real Madrid, le formazioni UFFICIALI: c’è Bastoni, la scelta in attacco

Queste le scelte di Simone Inzaghi per affrontare i Blancos

Ormai ci siamo: è tempo di tornare in campo, è tempo di tornare ai palcoscenici della Champions League. Alle 21.00 scendono in campo a San Siro Inter e Real Madrid, per la prima giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club, e proprio in questi istanti sono state diramate le scelte ufficiali di Simone Inzaghi e di Carlo Ancelotti per la gara di questa sera.