Inter-Real Madrid, Barella (Amazon): “Puntiamo la vittoria. Io capitano? No è Samir”

C'è attesa per il debutto dell'Inter in questa edizione della Champions

Manca pochissimo al calcio d'inizio di Inter - Real Madrid , prima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022 . A parlare dalla zona mista di San Siro , in attesa del via, è Nicolò Barella, calciatore dell' Inter . Queste le sue parole in vista del match:

"Speriamo di andare più avanti possibile in Champions, gli anni scorsi siamo stati sfortunati e ora cercheremo di fare meglio. Loro sono una grande squadra, hanno campioni incredibili e cercheremo di goderci la partita insieme al nostro pubblico, dando il massimo. Io capitano? Il capitano è Samir potete dire quello che volete. La cosa non mi riguarda, non mi tocca, lui ha la fascia ed è il leader riconosciuto da tutto lo spogliatoio. Il progetto tecnico? Sono molto felice qui e voglio dare il meglio per il club".