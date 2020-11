Inter-Real Madrid, spazio a Gagliardini. Ballottaggio fra Perisic e Young, la probabile formazione

Quella contro il Real Madrid sarà la notte della verità per l’Inter, che nella gara in programma mercoledì sera al Meazza si gioca una buona fetta della sua qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La formazione nerazzurra è reduce dall’altalenante gara di campionato contro il Torino, vinta in rimonta dopo un pessimo primo tempo: contro i Blancos servirà invece una prestazione perfetta, per riprendere energia nel massimo trofeo continentale e lanciare lo sprint verso la conclusione dell’anno solare.

Al Meazza Antonio Conte si presenterà con la formazione tipo, con pochi dubbi di formazione. Stando a quanto riportato da Sport Mediaset, l’unico vero ballottaggio è quello fra Ivan Perisic e Ashley Young sulla fascia sinistra, mentre in mediana dovrebbe partire dal primo minuto Roberto Gagliardini, con Eriksen verso la panchina.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<