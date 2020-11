Inter, ipotesi tridente contro il Real Madrid? Conte dice no: “Siamo già abbastanza offensivi”

Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid, avrebbe scartato l’opzione di Alexis Sanchez alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku dal primo minuto di gioco. Nonostante ciò, come già visto in altre gare disputate in stagione, il tecnico dell’Inter non ha escluso questa possibilità a partita in corso.

Antonio Conte, come anticipato, ha scartato quest’opzione dall’inizio in conferenza stampa: “Potrebbe essere una soluzione più a partita in corso, o comunque se giochi con squadre di livello inferiore al nostro. Già siamo abbastanza offensivi, con esterni che sono più ali, abbiamo centrocampisti con caratteristiche offensive. Penso che tre attaccanti sarebbe difficile supportarli. Al tempo stesso, durante la partita si possono creare delle situazioni per creare qualcosa di più, mantenendo un equilibrio con centrocampisti di fatica e sostanza. Sicuramente è una situazione attuabile“.

