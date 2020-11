Sky – Verso Inter-Real Madrid, rifinitura in corso: assenti solo Brozovic e Kolarov

L’Inter, a poco più di 24 ore dalla sfida casalinga contro il Real Madrid, si prepara nel migliore dei modi per tornare a disputare una sfida di Champions League. Al momento, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe in corso la classica rifinitura della vigilia, iniziata un po’ più tardi per la lunga sessione video organizzata da Conte.

Antonio Conte, infatti, ha voluto effettuare con i suoi giocatori una lunga sessione video per studiare gli avversari, che hanno avuto la meglio sui nerazzurri per 3-2 nella sfida di Valdebebas. Non saranno del match sia Aleksandar Kolarov che Marcelo Brozovic, assenti perché positivi al Covid-19. Inoltre, da non sottovalutare la presenza di Stefano Sensi, tornato ad allenarsi in gruppo.

