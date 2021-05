Opta – Inter, quattordicesima vittoria di fila in casa: è record

Il record assoluto appartiene invece alla Juventus tra il 2015-2016 e il 2016-2017

Altro giro, altro record: dopo la vittoria del campionato di Serie A, l'Inter si concentra - giustamente - sui primati accessori, per impreziosire ulteriormente un'annata che, si può dire, è già nella storia del club come quella del ritorno ai trionfi. Con quella di oggi, in particolare, la squadra nerazzurra ha raggiunto la quattordicesima vittoria di fila in Serie A in partite casalinghe. A darne notizia, su Twitter, è Opta Paolo.