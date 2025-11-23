Inter e Red Bull, UFFICIALE la partnership triennale

L’Inter ha annunciato una nuova intesa commerciale con Red Bull che diventa Global Energy Drink Partner del club nerazzurro. L’accordo avrà una durata di tre anni e accompagnerà la squadra fino al termine della stagione 2027/28.

Con questa intesa, Red Bull sarà l’unico marchio di energy drink legato attualmente a un club di Serie A. La collaborazione prenderà ufficialmente avvio in occasione del derby contro il Milan, in programma domenica 23 novembre. In quell’occasione, il brand sarà visibile nella fase delle sostituzioni, contribuendo a dare ulteriore visibilità al marchio durante il match.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo di partnership con Red Bull, un brand riconosciuto in tutto il mondo per la sua capacità di innovare e ispirare performance di altissimo livello. Questa collaborazione, che unisce due icone globali che condividono visione internazionale e una grande ambizione, porterà nuova energia per raggiungere insieme importanti traguardi. Questa sinergia porterà valore anche ai nostri tifosi, che vivranno un’esperienza ancora più coinvolgente e ricca di energia nel sostenere la nostra squadra”, ha dichiarato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano.

L’intesa mira a coniugare valori comuni come ambizione, innovazione e visione internazionale. Il marchio Red Bull amplierà la propria presenza nel mondo del calcio, settore che la società austriaca ha già esplorato in diversi Paesi con squadre di proprietà e sponsorizzazioni. Per l’Inter si tratta di un ulteriore passo nel consolidare la propria rete di partnership globali, anche in vista delle sfide sportive e commerciali dei prossimi anni.