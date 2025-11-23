“E’ tornato acciaccato”: Chivu cambia ancora formazione

E’ atteso un nuovo possibile colpo di scena in casa Inter in vista del derby di questa sera contro il Milan. Cristian Chivu, infatti, sembra non aver ancora del tutto sciolto alcuni dubbi che si è portato dietro nel corso della settimana. Sono tre, in particolare, i ballottaggi aperti in casa nerazzurra che nelle prossime ore avranno finalmente una risposta.

Il primo, in difesa, al momento vede leggermente avanti Acerbi nel ruolo di centrale rispetto a Bisseck. Percentuali più ampie invece sulla corsia di destra, dove Carlos Augusto è nettamente favorito rispetto al connazionale Luis Henrique. Più difficile da prevedere quella che sarà la scelta finale a centrocampo, dove sono attesi nuovi ribaltoni.

Negli ultimi giorni si era infatti registrato il sorpasso di Zielinski ai danni di Sucic per il ruolo di mezzala sinistra. Il centrocampista ex Napoli, come registrato da La Gazzetta dello Sport, “è tornato un po’ acciaccato dagli impegni della nazionale polacca”. Per questa ragione è atteso un testa a testa serratissimo tra i due nerazzurri sino all’ultimo istante.

Ad ogni modo, se Zielinski dovesse dare ampie garanzie dal punto di vista fisico, l’impressione è che proprio il polacco parta leggermente avanti nelle quotazioni per entrare nella formazione da titolare rispetto alla candidatura, seppur molto credibile, di Sucic.