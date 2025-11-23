Incasso da record per Inter-Milan: superati 8 milioni

Il derby tra Inter e Milan in programma questa sera a San Siro segnerà un nuovo primato economico per la Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’incasso previsto supererà gli 8 milioni di euro, stabilendo il record storico per una partita del campionato italiano.

L’evento attirerà attenzione su scala mondiale. Sono infatti oltre 30 i broadcaster che trasmetteranno la gara in più di 200 Paesi. Accreditati per la partita più di 250 giornalisti e 50 fotografi, a conferma di un richiamo mediatico ormai internazionale.

Nonostante la portata dell’evento, le curve di San Siro rimarranno prive delle tradizionali coreografie. L’unico elemento decorativo previsto è limitato al settore tra il primo e il secondo anello arancio.

In tribuna saranno presenti numerosi volti noti del calcio italiano. Annunciata la presenza del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, e del commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso, ex centrocampista e allenatore del Milan. Prevista anche la partecipazione di diversi ex nerazzurri, tra cui Francesco Toldo, Walter Zenga, Julio Cruz, Iván Cordoba, Walter Samuel, Esteban Cambiasso, Matías Silvestre, Nicola Ventola, Fabio Galante, Nicola Berti e Carlo Muraro. Tra gli ex rossoneri ci sarà anche Serginho.

Il derby, oltre al suo valore sportivo, conferma ancora una volta la sua capacità di muovere cifre importanti e di attrarre interesse ben oltre i confini nazionali, mantenendo saldo il suo posto tra gli eventi calcistici di maggiore rilievo in Europa.